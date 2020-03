Ronaldo a spasso con Georgina a Funchal. Polemica in Portogallo

La Redazione24

lunedì 30 Marzo 2020.

Ronaldo a spasso con Georgina a Funchal. Polemica in Portogallo

Cristiano Ronaldo è stato fotografato questo pomeriggio a Funchal mentre era in strada con la compagna Georgina e i bambini. Una semplice passeggiata che in altri tempi non avrebbe destato nessun dissenso, ma in Portogallo, come in molti Paesi, vigono norme molto rigide per limitare le uscite di casa. Per questo motivo in Portogallo gli scatti stanno suscitando qualche polemica



