La Redazione24

,

lunedì 30 Marzo 2020.

Spadafora: “Il campionato non riprenderà il 3 maggio. E niente allenamenti ad aprile”

Scettico su un ritorno in campo a breve termine il ministro dello Sport, che attacca le grandi società: “Vivono in una bolla, devono capire che niente dopo questa crisi potrà più essere come prima”



