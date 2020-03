Capolavoro Inter: Gabi(auto)gol alla fine ha fruttato una plusvalenza

Capolavoro Inter: Gabi(auto)gol alla fine ha fruttato una plusvalenza Comprato nel 2016 per 30 milioni e paragonato a Ronaldo, il brasiliano in nerazzurro fu una delusone. La cessione al Flamengo per 16,5 milioni ora ne vale 3,6 di attivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 31 Marzo 2020.

Comprato nel 2016 per 30 milioni e paragonato a Ronaldo, il brasiliano in nerazzurro fu una delusone. La cessione al Flamengo per 16,5 milioni ora ne vale 3,6 di attivo



