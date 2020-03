CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA – CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca per laureati della durata di venti mesi, per il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano. (20E04066) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 31 Marzo 2020.

