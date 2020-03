CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA – CONCORSO (scad. 30 aprile 2020)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna. (20E03959) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 31 Marzo 2020.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di

cinque posti di collaboratore tecnico VI livello a tempo

determinato e parziale al 50%, per il Centro di ricerca agricoltura

e ambiente di Bologna.

(20E03959)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA