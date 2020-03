Conti in bilico: l’Ajax taglia Nouri. Ma non lo lascerà solo

La Redazione24

martedì 31 Marzo 2020.

Conti in bilico: l’Ajax taglia Nouri. Ma non lo lascerà solo

La spending review imposta dal virus obbliga i Lancieri a evitare il prolungamento automatico dopo il 2020 per la stellina di 22 anni colpita da ictus in campo e appena risvegliata. Ma lo assisterà per tutta la riabilitazione



