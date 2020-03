Crucoli, minuto di silenzio per le vittime del Covid-19

Bandiera a mezz’asta dal Palazzo Municipale ed un minuto di rigoroso silenzio

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

martedì 31 Marzo 2020.

31 marzo 2020, una data che

ricorderemo (ahinoi) come giorno del lutto. Si perché oggi, a mezzogiorno, i

sindaci ed i presidenti di Provincia di tutta Italia hanno esposto sulle

facciate dei loro Comuni la bandiera tricolore a mezz’asta ed osservato un

minuto di silenzio.

Un minuto per ricordare le

vittime del coronavirus (ad oggi 12.428 decessi, dati bollettino Protezione

Civile), per ribadire ed onorare il sacrificio e l’impegno di medici,

infermieri ed operatori sanitari, grazie alla proposta lanciata dal presidente

della Provincia di Bergamo, Gafforelli, ai sindaci del suo territorio ed

accolta da tutta la Nazione.

A Crucoli, comune amministrato

dall’ottobre del 2018 da una Commissione Straordinaria, la cerimonia non è

certo mancata: alle 12,00 in punto, il presidente della Commissione, dott. Aldo

Lombardo, ed il Comandante facente funzione della Polizia Municipale, Arcangelo

Coppola, si sono portati davanti al portone d’ingresso del Palazzo Muncipale e

con la bandiera a mezz’asta esposta dal balcone dell’aula consiliare, hanno

osservato il minuto di silenzio, con alle spalle una Piazza Di Bartolo e la

salita di via Roma totalmente deserte.

31 marzo 2020: una data che ci

ricorderĂ quel minuto di silenzio nel silenzio causato da una pandemia

abbattutasi sull’umanità come un meteorite spuntato dal nulla, un minuto che ci

ricorderĂ chi ha perso la vita e chi ha lottato e ancora lotterĂ per salvarne

tante altre.

