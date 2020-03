Emergenza coronavirus e terzo settore: interviene il presidente del CSV Aurora di Crotone Lucia Sacco

Riceviamo da parte del presidente del CSV Aurora di Crotone, Lucia Sacco e pubblichiamo

Oscare Grisolia

Crotone,

martedì 31 Marzo 2020.

Lucia Sacco

“Care e cari, in questi giorni siamo tutti coinvolti nel fronteggiare la terribile emergenza sanitaria e sociale connessa al dilagare del coronavirus che ha già modificato profondamente le nostre vite e, cosa ancora più grave, rischia di compromettere definitivamente le precarie condizioni di chi già si trova in condizioni di difficoltà sanitarie, economiche, sociali. In questa fase particolarmente complessa il volontariato e tutti gli enti del terzo settore stanno fornendo risposte importanti e per questo, con l’obiettivo di razionalizzare gli sforzi, riteniamo fondamentale acquisire tutte le informazioni necessarie a rendere più efficaci gli interventi programmati e realizzati nel nostro territorio.

A tal proposito in allegato a questa comunicazione troverete un modulo che vi chiediamo di compilare con i dati di contatto e le attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza in modo da avere un quadro complessivo dei servizi a cui ogni cittadino in condizione di necessità può accedere rivolgendosi agli enti del terzo settore che operano nella provincia di Crotone.

La medesima richiesta sarà inoltrata a tutti gli enti del terzo settore del territorio provinciale.

I dati raccolti saranno comunicati alla Regione, agli enti locali ed istituzioni competenti, agli organi di informazione e resi pubblici anche attraverso i canali del CSV di Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA