Il Comune di CirÃ² attiva il COC per la gestione dellâ€™emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Comune di Cirò attiva il COC per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Lo rende noto il Sindaco tramite apposita ordinanza emanata in data odierna

LaRedazione

Cirò,

martedì 31 Marzo 2020.

Il Comune di Cirò ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per l’emergenza Coronavirus al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento di tutte le operazioni, per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione.

Sono attivate, nell’ambito del Centro Operativo Comunale, le seguenti funzioni:

. Unità di coordiramento;

. Furzione: Sanità , Assistenza Sociale e Veterinaria;

. Funzione: Volontariato I

. Funzione: Assisterza alla Popolazione;

. Funzione: Comunicazione, ufficio stampa e ar.visi;

. Funzione: Skutture operative locali, serwizi essenziali eviabilità ;

Il Centro Operativo Comunale, coordinato dal Sindaco Francesco Paletta e in caso di assenza dal Vice Sindaco Giovanna Stasi.

Tutti i dettagli e i contatti nell’Ordinanza emanata dal Sindaco

