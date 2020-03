Il Regno Unito, il sogno di individuare gli immuni e un nuovo codice di convivenza

Ognuno cerca la propria exit strategy alla pandemia, come se ci fosse un’alternativa alla convivenza con il virus, oggi e ancora domani, chissà per quanto tempo ancora. C’è chi sogna una data certa da rivendere ai propri cittadini – a Pasqua tutti in giro, per esempio: una promessa che nessuno è cer continua a leggere […]

La Redazione 24

martedì 31 Marzo 2020.

