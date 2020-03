La Corea inizia a esportare i test-lampo per il virus. L’Italia vuole fare da sola

La Redazione 24

,

martedì 31 Marzo 2020.

Roma. Almeno tre aziende di biotech sudcoreane hanno ottenuto l’approvazione preliminare della Food and Drug Administration per esportare in America i kit per il rilevamento del nuovo coronavirus. Secondo il magazine Bioworld, due di queste aziende sono la Seegene e la Kogene Biotech. La Seegene in

