L’Isis esulta per la rappresaglia di Dio

La Redazione 24

martedì 31 Marzo 2020.

Roma. La crisi globale da coronavirus funziona come un accelerante per altre crisi, a cominciare da quella di sicurezza in medio oriente – dove lo Stato islamico approfitta della situazione. In Siria per la seconda volta in due settimane c’è stata una rivolta con evasione dalla prigione di al Hasaka

