Regione Calabria, Orsomarso: Pubblicato il decreto sulla cassa integrazione

Lo rende noto l’assessore al Lavoro della Regione Calabria Fausto Orsomarso

Catanzaro,

martedì 31 Marzo 2020.

E’ in pubblicazione sul portale web della Regione Calabria, Dipartimento lavoro, il decreto contenente il modello di domanda con il relativo vademecum esplicativo per la presentazione delle richieste relative alla Cassa integrazione in deroga.

Decreto

