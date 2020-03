Ronaldo sul podio e un interista in classifica: la top 20 dei più pagati al mondo

La Redazione24

martedì 31 Marzo 2020.

Ronaldo sul podio e un interista in classifica: la top 20 dei più pagati al mondo

In vetta ci sono Messi e Cristiano, che si taglieranno lo stipendio durante lo stop dovuto al coronavirus. La classifica di “France Football” tiene in considerazione lo stipendio lordo e i ricavi pubblicitari (2019/20). Così come dei premi e dei



