“SolidarietĂ alimentare” l’Avviso del Comune di Strongoli rivolto ai commercianti per l’utilizzo buoni spesa

Lo rende noto il resp. area servizi alla persona Domenico Vetere

La Redazione

Strongoli,

martedì 31 Marzo 2020.

I titolari degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari che intendono essere inclusi nell’elenco per l’utilizzo buoni spesa, devono presentare richiesta di inclusione indirizzandola al responsabile di settore dei servizi alla persona in formato elettronico alla casella di posta.

Leggi l’Avviso per tutti i dettagli

