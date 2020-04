Congesi chiude gli sportelli al pubblico nei comuni della provincia di Crotone: assistenza solo telefonica, whatsapp ed email

E’ quanto comunica nella nota Con.Ge.S.I.

La Redazione

Crotone,

mercoledì 01 Aprile 2020.

Con.Ge.S.I., il consorzio che gestisce il servizio

idrico in città e nei comuni della provincia dove è previsto il servizio

gestito dalla stessa Con.Ge.S.I.

In ottemperanza alle

prescrizioni ministeriali e regionali volte a limitare la diffusione del

virus Covid-19, e al fine di contenere l’emergenza sanitaria in corso,

Con.Ge.S.I., in accordo con le Amministrazioni Comunali territoriali, ha

provveduto, in considerazione della chiusura al pubblico di tutti gli

sportelli periferici fino a data da destinarsi, all’attivazione di

utenze di telefonia mobile e mail distinti per comuni della provincia

per continuare ad assicurare i servizi rivolti all’utenza che saranno

espletati per il tramite dei seguenti recapiti:

mail: servizioclienti@congesi.it ; fax: 0962.1923135

I recapiti telefonici sono i seguenti:

per gli utenti del Comune di CROTONE

cellulari/whatsapp: 351.158.0865

351.158.1604

360.10.72.775

per gli utenti del Comune di Casabona, Cirò, Strongoli, Rocca di Neto, San Nicola dell’Alto

cellulari/whatsapp: 351.157.2804 – 388.498.6472

per gli utenti del Comune di Isola di Capo Rizzuto, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Verzino e Cutro

cellulari/whatsapp: 351.157.5020 – 388.498.6472

per gli utenti del Comune di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda

cellulari/whatsapp: 351.157.6189 – 333.202.8327

Per tutti i soggetti interessati a contattare l’Ufficio Protocollo i recapiti sono i seguenti:

e-mail: amministrazione@congesi.it;

cellulare 320.298.7287

I giorni e gli orari nei quali potrete raggiungerci, sono i seguenti:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA