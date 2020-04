Coronavirus: Assegnazione “buoni spesa” dal Comune di Strongoli ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico

Misura di contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19

Strongoli,

mercoledì 01 Aprile 2020.

Attraverso un avviso a firma del dirigente del Settore Servizi sociali del Comune di Strongoli, servizi alla persona, Istr. Dir. Domenico Vetere, e del Commissario straordinario Umberto Pio Campini è stata comunicata la procedura per accedere alla graduatoria di assegnazione ai nuclei familiari residenti nel comune di Strongoli. La documentazione si può scaricare sul sito istituzionale del Comune di Strongoli all’indirizzo www.comunedistrongoli.gov.it . L’avviso precisa che: “che entro il 07 aprile 2020 può essere presentata domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione ai nuclei familiari residenti nel comune di Strongoli, in condizione di grave disagi economici e ottenere BUONI SPESA UNA TANTUM finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19; buoni spesa da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa.

I BUONI SPESA UNATANTUM sono spendibili, esclusivamente, per l’acquisto di beni alimentari essenziali.

Sono esclusi, quindi, beni, quali, ad esempio: bibite, alcolici, ricariche telefoniche, lotterie, giochi, ecc.

I BUONI SPESA UNATANTUM sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

I BUONI SPESA UNATANTUM saranno consegnati dal Comune di Strongoli ai nuclei familiari aventi diritto in un’unica soluzione in tagli da 25 euro, secondo i criteri sotto specificati e per una sola volta.

Destinatari del beneficio: Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Strongoli che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, dando priorità , secondo l’ordine seguente, a coloro che si trovino nelle sotto riportate condizioni:

1. Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensione sociale, Assegno sociale, Invalidità civile, indennità di malattia, Bonus INPS di cui al DPCM 18 del 17.03.2020 etc.), diverse da quelle indicate alla successiva lettera b);

2. Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età , a carico;

3. presenza nel nucleo famigliare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie cliniche;

Esclusi dal beneficio: I soggetti che nel nucleo famigliare abbiano che appartengono a:

• dipendenti di pubbliche amministrazioni;

• titolari di pensione di vecchiaia, anzianità ;

• dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto all’emergenza COVID-19.

Requisiti per l’ammissione. Valore Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) relativa al nucleo familiare del richiedente, così come calcolata ai sensi del D. Lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni e rilasciata da un Centro di assistenza Fiscale ( CAF) convenzionato con INPS, inferiore a € 7.500,00 ( nel caso non si è in possesso dell’ISEE compilare l’allegato modello che sarà sottoposto successivamente a verifica. Nel caso di dichiarazione mendace il dichiarante verrà denunciato alle competenti autorità ; non hanno accesso alla graduatoria i percettori di reddito di cittadinanza

Criteri per la formulazione della graduatoria:

1. Requisito essenziale di accesso è rappresentato dal tetto di reddito non superiore al valore del

“ minimo alimentare” di € 7.500,00 , determinato dal cumulo del valore ISEE e da tutti i redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ( contributi/ agevolazioni erogati dal comune e/o da altri Enti Previdenziali, ecc) nell’arco dell’ultimo anno, obbligatoriamente autocertificati dal richiedente;

2. La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata per reddito in ordine crescente e applicando il seguente ordine di priorità :

A) persone singole o nuclei familiari di cui il “ Servizio alla Persona” ha la presa in carico per situazioni di criticità , fragilità , multiproblematicità ;

B) Nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori ( da un minimo di 6 componenti e/o un minimo di 3 figli minori);

C) Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

D) Presenza nel nucleo familiare di disabilità gravi permanenti;

E) Famiglie di detenuti;

F) Persone singole o nuclei familiari in condizioni socioeconomiche gravemente disagiate ( per n. di componenti e capacità reddituali) anche a seguito di mutamento repentino da una situazione di stabilità ad una grave instabilità ;

G) Nucleo familiare in condizione transitoria di malattia che determina una situazione di disagio socio-economico.

Erogazione dei buoni spesa

L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente, corredata da attestazione ISEE

(se in possesso), ovvero autocertificazione, di cui si allega il modello, relativa a tutti i redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nell’arco dell’ultimo anno.

La domande pervenute entro il 07.04.2020 di cui all’allegato modello, saranno istruite dall’Ufficio “Affari Generali – Servizi Sociali”, che formerà apposita graduatoria di accesso al beneficio da sottoporre all’approvazione da parte della Commissione Straordinaria.

Presentazione della domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione di Buoni spesa pe nuclei familiari in condizioni di disagio economico- misura di contenimento emergenza sanitaria Covid-19- ENTRO IL 07 APRILE 2020 – mediante la compilazione del modello disponibile, qui allegato, ovvero presente all’indirizzo: www.comunedistrongoli.gov.it informativa Coronavirus.

L’invio e l’invio del modello può essere formalizzato al protocollo on line del municipio all’indirizzo comunedistrongoli.kr@gmail.com

Si avverte che i “Servizio Sociali” effettueranno verifiche periodiche, anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o Autorità esterne a questa Amministrazione Comunale, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di disagio socio-economico, che hanno determinato l’accesso al beneficio.

La graduatoria sarà valida per l’erogazione dei “BUONI SPESA UNA TANTUM” fino al 30 giugno 2020.

