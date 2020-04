Coronavirus: dal Comune di CirÃ², Concessione del buono spesa a persone e famiglie in condizioni di disagio economico

Coronavirus: dal Comune di Cirò, Concessione del buono spesa a persone e famiglie in condizioni di disagio economico

Misura di contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 01 Aprile 2020.

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cirò rende noto, con determinazione n. 75 del 01.04.2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del bonus al imentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.

Diramato un avviso in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa , i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo sindaco@comune.ciro.kr.it in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, con recapito a domicilio del modulo compilazione e successivo ritiro per il tramite dei predetti volontari chiamando al n.3891221000.

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello Iin cui andranno indicati requisiti di ammissione specificati.

