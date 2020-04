Coronavirus: il Comune di CirÃ² Marina attiva il COC per la gestione dellâ€™emergenza sanitaria

Coronavirus: il Comune di Cirò Marina attiva il COC per la gestione dell’emergenza sanitaria

Lo rende noto la Commissione Straordinaria tramite apposito decreto emanata in data odierna

Cirò Marina,

mercoledì 01 Aprile 2020.

Il Comune di Cirò Marina decreta di costituire il Centro Operativo Comunale (COC) per l’emergenza epidemiologica Covid-19 al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento di tutte le operazioni, per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione.

Tutti i dettagli e i contatti sono elencati nel Decreto

