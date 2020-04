Crucoli, per i buoni spesa il Comune predisporrà apposita autocertificazione

Crucoli, per i buoni spesa il Comune predisporrĂ apposita autocertificazione

La Commissione Straordinaria invita la popolazione a non recarsi presso gli uffici comunali

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 01 Aprile 2020.

In attesa di comunicare i tempi e le modalità per chiedere l’accesso ai “buoni spesa” stanziati dal Governo con l’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 29/03/2020, la Commissione Straordinaria di Crucoli (Lombardo, Tedesco, Giacobbe), con un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente martedì 31 marzo e diffuso via social, ha invitato la cittadinanza, specie in questa fase iniziale, di non recarsi presso la sede del Comune, onde evitare assembramenti, e di non cercare di contattare telefonicamente gli uffici municipali, bensì di attendere la successiva pubblicazione di un apposito schema di autocertificazione per l’erogazione del contributo.

Contributo che è finalizzato

all’acquisizione di generi alimentari: nello specifico, come già riportato su “Il

Cirotano”, al Comune di Crucoli è stata assegnata la somma di euro 27.180,37 da

destinare a misure urgenti di solidarietĂ alimentare e da impiegare

esclusivamente per l’acquisizione di buoni utilizzabili per acquisto di generi

alimentari o direttamente generi alimentari o prodotti di prima necessitĂ .

“La corresponsione dei buoni

spesa o dei prodotti – si precisa sull’avviso pubblico – avverrĂ in favore dei nuclei

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza

epidemiologica da Coronavirus e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare

le necessitĂ piĂą urgenti ed essenziali, con prioritĂ per quelli che non sono

attualmente giĂ assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza,

n.d.r.)”, come pure non è prevista l’erogazione diretta di somme di denaro.

La Commissione Straordinaria si impegna,

infine, ad essere “tempestiva nel comunicare i tempi e le modalità per chiedere

gli aiuti, comprendendo il momento di estrema difficoltĂ che molte famiglie

stanno vivendo”, ed assicura che al più presto “saranno attivate le misure necessarie

al fine di supportare le fasce sociali piĂą deboli nella presentazione della

domanda.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA