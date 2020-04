Francesco Bomenuto sostiene la Campagna raccolta fondi della “Fondazione Valter Longo” a sostegno degli ospedali italiani

Francesco Bomenuto di Cirò Marina a sostegno delle attività degli Ospedali Italiani

La Redazione

Roma,

mercoledì 01 Aprile 2020.

La Fondazione Valter Longo Onlus in Italia e Create Cures Foundation negli Stati Uniti, per far fronte alla straordinaria emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica di #COVID-19 in Italia, hanno deciso di offrire il proprio aiuto al Sistema Sanitario Nazionale italiano orientando le proprie donazioni a sostegno delle attività degli Ospedali Italiani più bisognosi e con minori risorse, attualmente in grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

La Fondazione: Grazie di cuore a Francesco Bomenuto per avere aderito alla nostra raccolta fondi a favore degli Ospedali italiani in emergenza #uniticelafaremo

Dona anche tu.

www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi

oppure Iban: IT51 D061 7531 8700 0000 1553 480

