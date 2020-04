Il caos dell’Inps e l’italiano di Wuhan

Il nemico peggiore è la fretta, ma in questi casi bisogna saperla gestire. L’Inps potrebbe imparare qualcosa dalla semplice soluzione usata alle Poste per evitare file e intasamenti per le pensioni e quindi fare due cose: scaglionare gli accessi alla richiesta dei sussidi per gli autonomi, confermar continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 01 Aprile 2020.

