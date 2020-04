Il Coronavirus in Calabria, Bollettino del 1 aprile: 669 positivi (+10), 38 deceduti (+2)

Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 01 Aprile 2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 8315 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 669 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 7646.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 27 in reparto; 7 in rianimazione; 100 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 12 deceduti

Cosenza: 56 in reparto; 2 in rianimazione; 115 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 11 deceduti

Reggio Calabria: 34 in reparto; 6 in rianimazione; 140 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 10 deceduti

Vibo Valentia: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

Crotone: 22 in reparto; 0 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9021, così distribuiti:

Cosenza: 3045

Crotone: 1127

Catanzaro: 1165

Vibo Valentia: 578

Reggio Calabria: 3274

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.635.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

