Il sito dell’Inps va in tilt e mostra i dati personali degli utenti

La Redazione 24

mercoledì 01 Aprile 2020.

Sembra un pesce d’aprile, ma non lo è. Già dalla notte tra il 31 marzo e il 1 aprile, molti utenti hanno segnalato che il portale dell’Inps era andato in tilt. Il Foglio ha provato ad accedere al sito web dell’Istituto di previdenza e in effetti i tempi di risposta sono molto lunghi, se non è addiri

