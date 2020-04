Il Viminale alla fine dà il via libera all’ora d’aria per i bambini

[Aggiornamento del 1 aprile, ore 10] “I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi”, dice in Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e de continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

mercoledì 01 Aprile 2020.

[Aggiornamento del 1 aprile, ore 10] “I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi”, dice in Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e de

