Inzaghi risponde ad Albertini: “Non ha capito, poteva chiamarmi” Dopo l’attacco dell’ex compagno, Pippo replica: “A un amico si telefona, non si fanno attacchi sui social. Le parole hanno un peso e per me la salute è prioritaria” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 01 Aprile 2020.

