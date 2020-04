La Nato in soccorso di Italia e Spagna

Nato: coronavirus, l’Alleanza atlantica in aiuto di Italia e Spagna Berlino, 1 apr 08:42 – (Agenzia Nova) – Finora, la richiesta di Italia e Spagna di attivare il meccanismo europeo di protezione civile per l’emergenza coronavirus non ha avuto successo. Il sostegno ai due paesi nella gestione del continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 01 Aprile 2020.

