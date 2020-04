Lanciata AllertaLom, l’app per monitorare il contagio: ecco come funziona

mercoledì 01 Aprile 2020.

Lanciata AllertaLom, l’app per monitorare il contagio: ecco come funziona

Il servizio di AllertaLom, disponibile su App Store e Google Play, è dedicato a tutti i cittadini lombardi. L’app non sostituisce test o controlli medici, ma è un’arma in più per contrastare l’emergenza



