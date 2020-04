Pillole di serie tv per affrontare un aprile in quarantena

In questo aprile particolare le serie tv possono diventare un prezioso alleato. Per passare il tempo, svagarsi ma anche riflettere ed emozionarsi. Ed in qualche caso cominciare ad assaporare un inizio di estate. Tra ritorni attesi, atmosfere d’epoca e un tocco di avanguardia, le piattaforme streamin continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 01 Aprile 2020.

In questo aprile particolare le serie tv possono diventare un prezioso alleato. Per passare il tempo, svagarsi ma anche riflettere ed emozionarsi. Ed in qualche caso cominciare ad assaporare un inizio di estate. Tra ritorni attesi, atmosfere d’epoca e un tocco di avanguardia, le piattaforme streamin

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA