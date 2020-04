“Un amico invisibile” per offrire aiuto contro il coronavirus, fermati nei supermercati di Cirò Marina

Iniziativa del Lions Club Cirò Krimisa

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 01 Aprile 2020.

I soci del Lions Club Cirò Krimisa, e il presidente dell’anno sociale in corso, Antonio Gallella, sono vicini a tutti i cittadini, in questo momento di estrema difficoltĂ , e vogliono far sentire la loro presenza, affinchĂ© nessuno venga lasciato solo. L’associazione di servizio piĂą grande del mondo, che da piĂą di 100 anni rivolge il suo sguardo a chi versa in difficoltĂ , si è mobilitata a livello mondiale. Tra le innumerevoli iniziative di aiuto promosse anche nel Distretto 108 YA che vede il governatore Nicola Clausi e tutti i soci dei club del distretto, impegnati nei service mirati a supportare chi è meno fortunato, il Lions Club di Cirò Marina, aderisce al service “Un amico invisibile”, operando in sinergia con le altre associazioni del territorio, con le istituzioni, con i supermercati che si sono resi disponibili per la “spesa sospesa”, indirizzata a chi ha piĂą bisogno, ed a cui tutti possono partecipare lasciando alimenti “sospesi” nei carrelli dei supermercati che presentano la nostra Locandina. Inoltre, si può aderire alla nostra raccolta fondi da destinare alle famiglie bisognose, segnalando i nominativi e l’indirizzo delle persone a cui offrire aiuto, all’indirizzo email lionscirokrimisacovid19@gmail.com e versando un contributo sull’IBAN dell’associazione, specificando nella causale “spesa sospesa”. L’associazione farĂ recapitare gli alimenti tramite i supermercati che hanno aderito. Dal 2 aprile 2020 partirĂ la nostra azione di servizio: non esitate a contattarci. Uniti ce la faremo. We Serve

© RIPRODUZIONE RISERVATA