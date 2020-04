Coronavirus: Lilt Crotone dona 240 bottiglie di Olio evo alla Caritas

Lo rende noto la sezione provinciale di Crotone della Lilt

Crotone,

giovedì 02 Aprile 2020.

La sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, raccoglie l’invito lanciato, nei giorni scorsi, dal nostro presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli, e destina l’olio evo della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica alla Caritas diocesana.

La Snpo doveva tenersi a fine marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso è saltata. La settimana nazionale per la prevenzione oncologica è, da sempre, una campagna promossa dalla Lilt, a livello nazionale e territoriale, volta alla promozione di sana alimentazione e corretti stili di vita.

Testimonial della Snpo è l’olio evo, alimento principe nella lotta ai tumori, che viene distribuito dai volontari Lilt in quella settimana. La Lilt di Crotone ha subito recepito l’invito del presidente Nazionale, prof. Schittulli, dando un messaggio di solidarietà e vicinanza alla popolazione in questo momento così difficile.

La presidenza provinciale della Lilt Crotone si è, pertanto, messa in contatto con Don Rino Le Pera, responsabile della Caritas diocesana, che stamattina si è recato presso la nostra sede per ritirare i kit. In tutto sono state donate 240 bottiglie di olio evo che saranno devolute alla popolazione tramite la Caritas cittadina.







