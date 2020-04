Coronavirus: stabiliti i criteri di accesso ed erogazione dei buoni spesa a favore di famiglie in difficoltà

Coronavirus: stabiliti i criteri di accesso ed erogazione dei buoni spesa a favore di famiglie in difficoltĂ

Pubblicati avviso e modulistica

La Redazione

Crotone,

giovedì 02 Aprile 2020.

Stabiliti

i criteri di accesso ed erogazione per i “buoni spesa” a favore

di famiglie in difficoltĂ in seguito all’emergenza Coronavirus

La

somma complessiva di € 574.596,92 è stata accreditata ieri

all’Ente e l’amministrazione ha predisposto gli atti per consentire

l’accesso dei beneficiari alla misura straordinaria prevista dalla

recente ordinanza della Protezione Civile Nazionale.

Il

Commissario Straordinario Tiziana Costantino ha immediatamente dato

disposizioni agli uffici che hanno predisposto la delibera di

variazione di bilancio per la presa in carico della somma destinata

al Comune di Crotone approvata ieri sera con provvedimento dello

stesso Commissario.

Il

Commissario ha inoltre stabilito i criteri relativi alla

corresponsione dei “buoni spesa”.

Criteri

che considerano l’emergenza del momento e la finalitĂ

dell’intervento ma soprattutto votati alla trasparenza ed alla

efficacia dello stesso che deve essere di ristoro per le famiglie

particolarmente bisognose che hanno avuto particolari contraccolpi in

questo delicato momento di crisi sanitaria, economica e sociale.

Si è proceduto oggi all’approvazione, con provvedimento del Commissario Straordinario, delle modalitĂ di accesso alla misura e con determina dirigenziale al successivo avviso pubblico e la relativa modulistica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sulle pagine social dell’Ente.

Vai all’Avviso e la domanda







© RIPRODUZIONE RISERVATA