Martin Jol: “Eriksen è troppo forte per restare in panchina: Conte, fidati di lui”

Martin Jol: “Eriksen è troppo forte per restare in panchina: Conte, fidati di lui” Il tecnico olandese ha fatto debuttare l’interista all’Ajax a 17 anni: “La A è tosta, serve tempo. Ma se non gioca ritorni in Premier” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Aprile 2020.

Martin Jol: “Eriksen è troppo forte per restare in panchina: Conte, fidati di lui”

Il tecnico olandese ha fatto debuttare l’interista all’Ajax a 17 anni: “La A è tosta, serve tempo. Ma se non gioca ritorni in Premier”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA