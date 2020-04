Quant’è difficile ma prezioso fare niente

Pubblichiamo in anteprima un estratto di “Fare niente. Un’attività preziosa e ardua”, saggio di padre Giovanni Cucci S.I. presente sul numero 4075 della Civiltà Cattolica, in uscita sabato 4 aprile Per secoli gli uomini hanno vissuto, e bene, senza le attuali distrazioni. E hanno riconosciuto nell’a continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

giovedì 02 Aprile 2020.

Pubblichiamo in anteprima un estratto di “Fare niente. Un’attività preziosa e ardua”, saggio di padre Giovanni Cucci S.I. presente sul numero 4075 della Civiltà Cattolica, in uscita sabato 4 aprile Per secoli gli uomini hanno vissuto, e bene, senza le attuali distrazioni. E hanno riconosciuto nell’a

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA