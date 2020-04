Sistema Lombardia sotto accusa. Appunti

E’ bastato che la curva dei contagi segnalasse un minimale rallentamento, e si è riacutizzata la pandemia politica sottotraccia che minaccia il paese da lungo tempo: la polemica contro le regioni (non sulle ragioni per modificarle: semplicemente contro) e da parte di regioni come la Lombardia (senza continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

giovedì 02 Aprile 2020.

E’ bastato che la curva dei contagi segnalasse un minimale rallentamento, e si è riacutizzata la pandemia politica sottotraccia che minaccia il paese da lungo tempo: la polemica contro le regioni (non sulle ragioni per modificarle: semplicemente contro) e da parte di regioni come la Lombardia (senza

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA