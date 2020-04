Zanetti: “Ripartire? Difficile pensarci ora. E spero che Lautaro resti con noi”

Zanetti: “Ripartire? Difficile pensarci ora. E spero che Lautaro resti con noi” Il vicepresidente nerazzurro: “È complicao inventarsi nuovo formule per concludere il campionato in poco tempo. Non va compromessa la prossima stagione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Aprile 2020.

Zanetti: “Ripartire? Difficile pensarci ora. E spero che Lautaro resti con noi”

Il vicepresidente nerazzurro: “È complicao inventarsi nuovo formule per concludere il campionato in poco tempo. Non va compromessa la prossima stagione”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA