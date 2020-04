Agnelli e Ceferin a tutti i club d’Europa: “La stagione non può finire qui: nessun titolo da assegnare ora”

Agnelli e Ceferin a tutti i club d’Europa: “La stagione non può finire qui: nessun titolo da assegnare ora” Uefa ed Eca scrivono a federazioni, leghe e società: “Completare le competizioni anche a luglio e agosto, stabilendo un calendario in comune accordo . Non ha senso dare titoli ora” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

Agnelli e Ceferin a tutti i club d’Europa: “La stagione non può finire qui: nessun titolo da assegnare ora”

Uefa ed Eca scrivono a federazioni, leghe e società: “Completare le competizioni anche a luglio e agosto, stabilendo un calendario in comune accordo . Non ha senso dare titoli ora”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA