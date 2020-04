Coronavirus: Barbuto e Corrado (M5s Crotone) chiedono al presidente Santelli i Tamponi a tutte le forze dell’ordine in Calabria

La nota congiunta di Elisabetta Barbuto (M5S Camera) e Margherita Corrado (M5S Senato)

Crotone,

venerdì 03 Aprile 2020.

Le parlamentari crotonesi

Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado comunicano di avere scritto alla

Presidente della Regione, On.le Jole Santelli, per sollecitare l’stanza rivolta

alla stessa, nei giorni scorsi, dal

SIULP, Sindacato Italiano Unitario Forze di Polizia, in merito alla necessitÃ

di sottoporre a tampone il personale tutto delle Forze dell’Ordine operante in

Calabria.

«Riteniamo, infatti – spiegano le parlamentari – che, subito dopo il

personale socio sanitario che combatte in prima linea la battaglia contro il

Covid 19, una particolare attenzione vada dedicata a tutti gli Uomini e le

Donne delle Forze dell’Ordine i quali, quotidianamente e con abnegazione,

perseguono il compito di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in un

momento particolarmente tragico quale quello che stiamo vivendo.

A tal fine abbiamo ritenuto di

far notare alla Presidente come la situazione vada valutata sotto un duplice

profilo. Non soltanto il personale viene esposto al rischio quotidiano del

contagio ma, a propria volta, potrebbe essere veicolo attivo dello stesso per

le proprie famiglie e per tutti coloro con i quali viene quotidianamente a

contatto nell’espletamento del proprio servizio a tutela della collettività .

Non sempre infatti, anzi quasi

mai, come dimostrano peraltro i recenti fatti verificatisi a Villa San

Giovanni, il tipo di servizio e gli interventi che il personale è chiamato ad

effettuare, anche in via d’emergenza, consente di osservare rigidamente le

norme in materia di distanziamento sociale con le ovvie e prevedibili

conseguenze in tema di esposizione al contagio.

Disporre la misura richiesta,

sulla scia di decisioni adottate in altre regioni, costituirebbe pertanto,

oltre ad una adeguata opera di monitoraggio sulla reale incidenza della

diffusione del virus e della pandemia nel nostro territorio, soprattutto un

segnale tangibile di vicinanza alle Forze dell’Ordine alle quali, tutte, va il

nostro ringraziamento e la nostra solidarietà , oggi come sempre, per il compito

delicato e fondamentale che svolgono a tutela della comunità calabrese».







