Medico francese: “Lione-Juve match zero per l’epidemia”. Ma uno studio lo smentisce

Medico francese: “Lione-Juve match zero per l’epidemia”. Ma uno studio lo smentisce Lo sostiene un responsabile sindacale dei medici, ripreso anche dall’Equipe. Mentre il Parisien si interroga sulla gestione di Psg-Dortmund. L’Agenzia Regionale della sanità non trova però legami continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

Medico francese: “Lione-Juve match zero per l’epidemia”. Ma uno studio lo smentisce

Lo sostiene un responsabile sindacale dei medici, ripreso anche dall’Equipe. Mentre il Parisien si interroga sulla gestione di Psg-Dortmund. L’Agenzia Regionale della sanità non trova però legami



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA