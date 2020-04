Penso che il cane si sia messo in quarantena, chissà cosa ha saputo

Tre miliardi e novecento milioni di persone confinate in casa, e chi sei tu per lamentarti?, dirò a mia figlia non appena proverà a forzare il posto di blocco davanti alla porta del nostro appartamento. Si capisce che è un posto di blocco perché appena uno di noi si dirige anche distrattamente verso continua a […]

La Redazione 24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

continua a leggere su "IL FOGLIO" >>







