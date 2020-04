Servono più tamponi e 300 ricercatori scrivono al governo: “Siamo a disposizione”

Roma. Trecento ricercatori italiani, un appello e una lettera aperta al governo, ai ministri più coinvolti nell’emergenza e ai presidenti delle Regioni per un piano nazionale anti-contagio, a partire dalla necessità di aumentare i test via tampone, specie per le categorie più a contatto con cittadin continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

Roma. Trecento ricercatori italiani, un appello e una lettera aperta al governo, ai ministri più coinvolti nell’emergenza e ai presidenti delle Regioni per un piano nazionale anti-contagio, a partire dalla necessità di aumentare i test via tampone, specie per le categorie più a contatto con cittadin

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA