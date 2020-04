Vaccino da sperimentare in Africa? Da Etoâ€™o a Drogba, la rivolta delle stelle

Vaccino da sperimentare in Africa? Da Eto’o a Drogba, la rivolta delle stelle

Vaccino da sperimentare in Africa? Da Eto’o a Drogba, la rivolta delle stelle Il botta e risposta televisivo tra due medici francesi, che hanno proposto dei test in Africa per il vaccino contro il coronavirus, ha fatto infuriare alcuni volti noti del calcio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

Vaccino da sperimentare in Africa? Da Eto’o a Drogba, la rivolta delle stelle

Il botta e risposta televisivo tra due medici francesi, che hanno proposto dei test in Africa per il vaccino contro il coronavirus, ha fatto infuriare alcuni volti noti del calcio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA