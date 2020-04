Via Maduro e Guaidó

Un governo di unità nazionale senza Maduro e senza Guaidó per gestire l’emergenza coronavirus e poi nuove elezioni. In cambio ritiro di tutte le sanzioni e pieno aiuto per combattere la pandemia. Questa è la proposta formulata da Elliott Abrams, inviato speciale degli Stati Uniti per la crisi in Ven continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

