Due degli esperti coinvolti ci spiegano l’unità anti fake news del governo

C’è quella che dice di non lasciare cani e gatti sui balconi, perché passeranno con gli elicotteri a disinfestare. O quella della vitamina C che debella il nuovo coronavirus. In tempo di pandemia fioccano panzane e complotti inventati, che siano nati per noia o per propaganda. E, a ogni balla, si go continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

lunedì 06 Aprile 2020.

C’è quella che dice di non lasciare cani e gatti sui balconi, perché passeranno con gli elicotteri a disinfestare. O quella della vitamina C che debella il nuovo coronavirus. In tempo di pandemia fioccano panzane e complotti inventati, che siano nati per noia o per propaganda. E, a ogni balla, si go

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA