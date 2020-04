La tediosa rissa Murgia vs Battiato e il ruolo degli intellettuali

Il bipolarismo, la ciancia, l’ira e il vilipendio ci mancano terribilmente, come tutte le cose tossiche dell’ante Covid, ed è per questo che non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di esercitarli per un’intera domenica in aprile che altrimenti non sarebbe pesata così. Michela Murgia e Chiara Valerio continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 06 Aprile 2020.

Il bipolarismo, la ciancia, l’ira e il vilipendio ci mancano terribilmente, come tutte le cose tossiche dell’ante Covid, ed è per questo che non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di esercitarli per un’intera domenica in aprile che altrimenti non sarebbe pesata così. Michela Murgia e Chiara Valerio

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA