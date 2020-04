L’ultima battaglia di Tom Dempsey

Nella Pro Football Hall of fame a Canton, in Ohio, c’è una scarpa strana. Si interrompe poco dopo la caviglia, non ha spazio per le dita dei piedi, ed è facile intuire che il suo proprietario non le avesse. Quello che è più difficile immaginare, è che proprio con quella scarpa è stato calciato uno […]

