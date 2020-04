Anche senza coronabond, i mercati si aspettano prestiti solidali

Milano. Assomiglia un po’ all’ottimismo della volontà il sentiment che sta guidando i mercati in attesa della riunione dell’Eurogruppo prevista per oggi. Gli investitori guardano sì alla “fase due” della pandemia, ma soprattutto sembrano riporre fiducia in una risposta politica forte e condivisa del continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

martedì 07 Aprile 2020.

