Contro il virus Zaia ha successo, ma il suo modello non trova padrini

Roma. L’uno è vittimista e rivendicativo, quindi si lamenta: “Ho ricevuto solo briciole da Roma”, dice. E aggiunge che “è una vergogna, non c’è arrivata se non una piccola parte di ciò che avevamo chiesto”. Dunque critica il governo che non ha imposto la zona rossa a Bergamo. E quando gli chiedono p continua a […]

La Redazione 24

,

martedì 07 Aprile 2020.

Roma. L’uno è vittimista e rivendicativo, quindi si lamenta: “Ho ricevuto solo briciole da Roma”, dice. E aggiunge che “è una vergogna, non c’è arrivata se non una piccola parte di ciò che avevamo chiesto”. Dunque critica il governo che non ha imposto la zona rossa a Bergamo. E quando gli chiedono p

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA