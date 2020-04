Ansia, solitudine e disorientamento: Come gestire quello che si sta provando in questa emergenza Coronavirus?

Ce lo spiega la dottoressa Emanuela Virardi originaria di Cirò ma risiede a Roma, dove svolge l’attività di psicologa e psicoterapeuta

mercoledì 08 Aprile 2020.

Ansia, solitudine, disorientamento, tutte queste sensazioni fanno paura, allora come gestire quello che si sta provando in questa emergenza Coronavirus? “Stiamo vivendo un momento molto delicato -spiega la psicoterapeuta Emanuela Virardi- la diffusione del Coronavirus ha provocato tanti cambiamenti nella nostra vita, scatenando preoccupazioni, paura e disagio.”

Il COVID-19 sta intaccando la parte emotiva di ognuno di noi ed è proprio per questo motivo che è importante imparare ad orientare i propri pensieri, emozioni e comportamenti in modo più adattativo e funzionale nel nostro quotidiano.

Per contrastare in modo efficace paura, ansia e panico da Coronavirus Covid-19:

• È importante mantenere per quanto possibile la routine quotidiana di sempre, per il benessere del nostro corpo. Il nostro organismo si mantiene forte e in salute se i ritmi restano quelli a cui è abituato.

• È importante aver cura della propria persona, riposandosi a sufficienza e mangiando in modo regolare.

• Fondamentale è trovare il tempo per fare attività che rilassano: Possiamo dedicare un po’ di tempo alla meditazione, facendo esercizi sul respiro e praticando la Mindfulness , dedicarsi alla lettura/musica, fare esercizi di yoga ecc.

• Cercare di privilegiare fonti di informazioni ufficiali (Ministero della Salute, Regione Piemonte, Istituto Superiore di Sanità ), evitando di incorrere in fake news o notizie non basate su dati oggettivi. Affidarsi alle indicazioni sanitarie ufficiali.

• evitare di tenere continuamente accesi radio e televisione che trasmettono informazioni sul tema. Informarsi in modo eccessivo accresce infatti l’ansia e sollecita vissuti di allerta e paura.

Dedicare in modo particolare attenzione alle categorie più fragili come i bambini che stanno vivendo questo periodo particolare e difficile ed è necessario dar loro informazioni su quel che succede utilizzando un linguaggio adeguato alla loro età e cercare di proseguire nelle loro routine settimanali, attraverso attività didattiche alternate ad attività ludiche. Riscoprendo così risorse personali e lo stare in famiglia.

Bisogna tener conto della fragilità delle persone anziane, in questo momento categoria più a rischio, con loro è importante mantenere e stimolare le abilità cognitive e motorie soprattutto con persone affette da demenza. Far sentire loro la presenza dei familiari rassicurarli e accogliere le loro paure e insicurezze. Fondamentale stimolare il loro benessere psico-fisico e supportarli nella gestione quotidiana.

