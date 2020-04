Coronavirus: i Carabinieri aiutano la Croce Rossa italiana nella consegna di alimenti e farmaci

Comunicato dei Carabinieri

San Demetrio Corone (CS) ,

mercoledì 08 Aprile 2020.

In questi giorni di piena emergenza capita sovente che i militari dell’Arma compiano gesti di assistenza e vicinanza alle popolazioni locali anche oltre i compiti strettamente istituzionali.

E’ il caso che si sta verificando in questi giorni a San Demetrio Corone nella cui località i militari della Stazione in supporto della locale Croce Rossa Italiana hanno messo giorno e notte a disposizioni uomini e mezzi per provvedere alla consegna di generi di prima necessità e farmaci salvavita a beneficio della popolazione più anziana ed impossibilitata ad adempiere personalmente a tale necessità .

In particolare nella giornata di ieri, i militari hanno consegnato a tre famiglie che ne avevano fatto richiesta secondo i canali previsti, generi alimentari essenziali, raggiungendo anche localitĂ impervie e periferiche dove la normale consegna a domicilio, non sarebbe potuta arrivare.

Enorme è state la sorpresa per questi piccoli gesti da parte dei singoli beneficiari, che hanno accolto i Carabinieri con enorme gratitudine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA